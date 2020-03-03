Количество биржевых облигаций серии БО-001P-06 составило 1 189 700 штук. Срок обращения выпуска 728 дней. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость одной облигации 1 000 рублей. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-07-03255-B-001P от 19.02.2020. Ставка купона на весь срок обращения установлена в размере 6,65% годовых (соответствует доходности 6,75% годовых).

Количество биржевых облигаций серии БО-001P-07 составило 2 007 892 штук. Срок обращения выпуска составляет 1 092 дня. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость одной облигации 1 000 рублей. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-06-03255-B-001P от 18.02.2020. Ставка купона на весь срок обращения установлена в размере 6,75% годовых (соответствует доходности 6,86% годовых).

Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.