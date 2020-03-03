Банк «Уралсиб» скорректировал условия по потребительским кредитам . Так, кредит «Потребительский» при условии оформления личного страхования для новых клиентов теперь доступен от 7,9% годовых , максимальная ставка составит 11,9% годовых (для зарплатных клиентов ставка зафиксирована в размере 9,9% годовых). Если необходимо рефинансировать кредиты сторонних банков, то в рамках программы минимальная ставка составит 6,9% годовых , максимальная — 10,9% годовых.

Если заемщик отказывается оформить финансовую защиту или расторгает ее после заключения кредитного договора, ставка увеличивается на 7 процентных пунктов.

Сумма финансирования — от 100 тыс. до 1,5 млн рублей (до 2 млн рублей на рефинансирование) на срок от 13 месяцев до семи лет. При оформлении кредита на сумму до 300 тыс. рублей достаточно паспорта РФ и второго документа, подтверждающего личность (водительские права, действующий загранпаспорт, ИНН, СНИЛС), на сумму свыше 300 тыс. рублей — предоставляется паспорт РФ и документ, подтверждающий доход (на выбор): справка 2-НДФЛ, справка по форме банка, справка по форме компании-работодателя (за исключением работодателей — ИП), выписка с сайта госуслуг, выписка по карточному счету в рамках зарплатного проекта по форме сторонней кредитной организации.

Пенсионерам для получения финансирования понадобится документ, подтверждающий доход в виде пенсии (на выбор): справка из ПФР или другого госоргана, выплачивающего пенсию; выписка с лицевого счета банка о пенсии; выписка ПФР.

«У банка достаточно привлекательные условия, особенно учитывая тот факт, что минимальные ставки доступны для новых клиентов», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.