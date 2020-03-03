КБ «Кубань Кредит» занял в рейтинге 60 место - это на 3 позиции выше, чем за предыдущий год.

Объем кредитного портфеля Банка за год увеличился на 9,8% и достиг 69,6 млрд рублей. Из них 51,5 млрд рублей - это корпоративный кредитный портфель, 15 млрд рублей - объем кредитного портфеля физических лиц. Это лучшие показатели среди самостоятельных банков Краснодарского края.

Из представленных в рейтинге банков, согласно результатам исследования, по итогам 2019 года положительной динамикой ссудного портфеля характеризовалось 229 банков. При этом доля банков с ростом ссудного портфеля за год увеличилась до максимума с 2015 года. Для сравнения, в 2019 году 58,4% банков продемонстрировали рост ссудного портфеля, тогда как в 2018 и 2017 годах - 56% и 45% соответственно.