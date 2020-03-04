Владельцы известного по делу фонда Baring Vostok банка «Восточный» Артем Аветисян и Шерзод Юсупов собрали 99,9% акций специализирующегося на обслуживании малого бизнеса Модульбанка; принадлежащая им доля выросла с 68,3% до 90,8% и с 7,6% до 9,17% соответственно, пишут «Ведомости» , ссылаясь на схему владения банком на сайте ЦБ.

Аветисян получил дополнительные 22,5%, ровно столько же суммарно раньше принадлежало трем основателям Модульбанка — Олегу Лагуте, Андрею Петрову и Якову Новикову; Юсупов приобрел 1,57%, которыми владел Михаил Соколов.

О желании основателей Модульбанка продать его стало известно в декабре — они еще в 2014 году договорились с Аветисяном о возможности выйти из бизнеса через пять лет, рассказывал ранее Новиков. Сделка должна была состояться в декабре, тогда ее условия и то, кто станет владеть пакетом основателей банка, не раскрывались.

Несколько собеседников издания рассказывали, что Модульбанком интересовались разные банки, но отказывались от сделки из-за цены — около 200 млн долларов. Продажа осложнялась еще и длящимся более года конфликтом Аветисяна с Baring Vostok из-за контроля над «Восточным».

Акции Аветисян у основателей не выкупал: акции, которые у него приобретали основатели банка в 2016 году на основании договора купли-продажи, не были ими оплачены, говорит собеседник издания, в итоге стороны в декабре 2019 году подписали расторжение договора купли-продажи по причине неисполнения обязательств по оплате — и акции вернулись к Аветисяну.