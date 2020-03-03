Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится на более поздний срок. Об этом, как передает управление информации и пресс-службы главы Республики Крым, сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» глава региона Сергей Аксенов.

«Важная информация. Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, переносится на более поздний срок. Вчера согласовал этот вопрос с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным», — написал глава Крыма.

По словам Аксенова, причиной переноса форума является распространение коронавируса в мире. Глава республики особо подчеркнул, что данная мера — чисто профилактическая.

«В ЯМЭФ традиционно принимают участие много иностранных гостей, в том числе из стран, в которых выявлен коронавирус. Приносим извинения всем постоянным участникам форума и тем, кому уже были направлены приглашения. Знаю, что многие наши коллеги и друзья планировали приехать», — отметил глава Крыма.

Аксенов уточнил, что о новой дате пока говорить рано: следует посмотреть, как будет развиваться ситуация. При этом участники и общественность будут обязательно проинформированы о конкретных сроках проведения форума, указано в релизе.



Как сообщалось, в прошлом году число участников Ялтинского международного экономического форума превысило 4,5 тыс. человек.