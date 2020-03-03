Европейские биржи и российский рынок акций вчера пытались имитировать восстановление: В понедельник динамика рынков акций определялась сильными перепадами между ростом и падением. Индекс волатильности CBOE VIX удерживался на отметке выше 30 пунктов вторую торговую сессию подряд, приблизившись к своему максимуму 44 пункта. Инвесторы возлагают надежды на стимулы мировых центральных банков, в частности на РФС США. Российский рынок акций, сильно выросший в начале торговой сессии, развернулся в ходе торгового дня и на закрытии немного подрос – индекс РТС прибавил 0,3% до 1 303 пунктов, а индекс Московской биржи опустился на 0,7% до 2 765 пунктов. Этот тренд отражал динамику европейских бирж (индекс StoxxEuro600 прибавил 0,1%), которые испытывали давление на фоне падения акций туристических и транспортных компаний в связи с усилением опасений по поводу распространения эпидемии коронавируса. Рынок акций Италии, страны, которая является центром эпидемии коронавируса в Европе, продолжал снижаться, опустившись по итогам торгового дня на 1,6%. Цены на нефть сильно выросли (Brent +2,7% до 51,90 руб./барр.) на фоне ожиданий нового сокращения добычи странами OPEC+, а также в связи с тем, что Саудовская Аравия сейчас рассчитывает на сокращение добычи на 1,0 млн барр. в сутки на заседании картели в Вене в конце этой недели.

Сегодня российский рынок акций может демонстрировать сильный рост: Российский рынок акций сегодня может продолжить рост на фоне оптимистического настроения на глобальных рынках в связи с ожиданиями стимулов со стороны мировых центральных банков. Инвесторы также находят утешение в предстоящей встречи глав G7, так как она будет посвящена вопросам координации действий в борьбе с эпидемией. Поддерживает оптимистические настроения на российском рынке и восстановление цен на нефть накануне встречи OPEC+ в Вене в конце этой недели и планов картели сократить добычу на 1,0 млн барр. в сутки. На российском рынке акций можно ожидать ралли по всем секторам; в лидерах роста будут акции нефтегазового сектора.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Объемы погрузки на сети РЖД снизились на 0,6% г/г в феврале; ПОЗИТИВНО

Как сообщили вчера РЖД, в феврале объемы погрузки на сети РЖД снизились на 0,6% г/г, что оказалось весьма позитивным сюрпризом. После снижения этого индикатора на 4,9% г/г в январе этого года, на фоне эпидемии коронавируса мы ожидали более сильного его снижения в феврале, однако этого не произошло. Это подтверждает наше мнение, что эффект эпидемии на торговлю товарами может быть ограниченным, так как вирус, судя по всему, не передается через товары; главное влияние эпидемии скажется на объемах оказываемых услуг и в т.ч. в транспортном сегменте на фоне снижения пассажиропотока. В то же время более сильные в сравнении с ожиданиями данные за февраль не снимают опасений относительно показателей за март: в январе-феврале среднемесячные объемы погрузки на РЖД составляли примерно 100 млн тонн; если в марте они сохранятся на этом же уровне, это будет означать сильное снижение объемов погрузки в сравнении с мартом 2019 г.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlova@alfabank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiyutsevskaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Детский мир: финансовые результаты за 4К19; НЕЙТРАЛЬНО

Детский мир (DSKY RX: ПО РЫНКУ; РЦ 104 руб./акцию) вчера представил финансовые результаты за 4К и 2019 г. по МСФО – EBITDA оказалась немного ниже наших ожиданий и консенсус-прогноза, тогда как рост скорректированной EBITDA на 16% г/г соответствует прогнозу компании. Детский мир продолжил интенсивные инвестиции в цены, что, в основном, было нейтрализовано экономией затрат, позволив сохранить рентабельность на хорошем двузначном уровне. Детский мир объявил о выплате финальных дивидендов за 2019 г. в размере 4,1 млрд руб., что эквивалентно 5,5 руб./акцию при дивидендной доходности 4,8% и соответствует нашим ожиданиям. В целом мы считаем результаты НЕЙТРАЛЬНЫМИ для акций компании. На наш взгляд, потенциал их роста ограничен, учитывая сохраняющийся риск навеса акций и долгосрочные демографические прогнозы по России.

Обзор финансовых результатов: инвестиции в цены нейтрализованы экономией общих, административных и коммерческих расходов. Выручка за 4К19 выросла на 13,4% г/г до 38,9 млрд руб., в итоге выручка за 2019 г. составила 128,8 млрд руб., что соответствует ранее опубликованным цифрам в операционных результатах. Валовая прибыль за 4К19 выросла на 123% г/г до 13,3 млрд руб. при валовой рентабельности 34,1%, что оказалось на 0,3 п. п. ниже г/г на фоне продолжающихся инвестиций в цены с целью сохранения лидерства в ценах на рынке и привлечения новых покупателей. Это, в основном, было нейтрализовано улучшением операционной эффективности, при этом расходы на аренду в процентном отношении к выручке снизились на 0,4 п. п. г/г. В итоге EBITDA за 4К19 выросла на 11% г/г до 4,7 млрд руб. при рентабельности 12,2%, которая снизилась на 0,2 п. п. г/г и оказалась на 0,8-0,7 п. п. ниже наших ожиданий и консенсус-прогноза рынка. Скорректированная EBITDA за 2019 г. составила 14,7 млрд руб., что на 16,3% выше г/г и соответствует прогнозу компании. Чистая прибыль за 4К19 выросла на 7% г/г до 2,8 млрд руб. при рентабельности 7,1% (-0,4 п. п. г/г). В итоге чистая прибыль за 2019 г. составила 7,3 млрд руб. при рентабельности 5,7%.

Прогноз: Компания планирует открыть, по крайней мере, 300 новых магазинов в России, Казахстане и Беларуси с IRR на уровне примерно 40% в ближайшие три-четыре года, что указывает на потенциал повышения прогноза по открытию новых магазинов в нашей финансовой модели. Компания планирует объявить прогноз по открытиям магазинов небольшого формата и магазинов “товары для животных” в 2К20. Компания также прогнозирует поддержание скорректированной рентабельности EBITDA на двузначном уровне (по стандартам IAS 17) и ожидает рост LfL-выручки в однозначном выражении в России в 2020 г., главным образом, благодаря поддержке траффика.

Дивиденды: соответствуют ожиданиям. Компания объявила о финальных дивидендных выплатах за 2019 г. на уровне 4,1 млрд руб., то есть 5,5 руб. на акцию при доходности 4,8%, что соответствует нашим ожиданиям. Компания должна выплатить дивиденды в мае.

Итоги телефонной конференции:

Дополнительные товарные запасы из Китая. Менеджмент Детского мира объявил о покупке дополнительных запасов товаров из Китая на сумму 2 млрд руб. к новому учебному году, что эквивалентно 95% товаров, которые компания продает в рамках подготовки к учебному году в августе. Это сделано с тем, чтобы быть во всеоружии в случае реализации наихудшего макроэкономического сценария, так как сейчас 50% продаваемых товаров производится в Китае.

Капиталовложения на 2020 г. По прогнозу компании, капиталовложения в 2020 г. составят 2,3 млрд руб., в том числе 1 млрд руб. на открытие новых магазинов, 0,5 млрд – на техобслуживание магазинов и 0,06 млрд – на открытие нового небольшого распределительного центра в Краснодаре или Ростове. Прогноз капиталовложений может измениться, если компания решит построить еще один распределительный центр (стоимостью не более 2 млрд руб.); это решение будет принято в 1К20.

Детский мир: изменения в составе менеджмента; НЕЙТРАЛЬНО

Согласно сегодняшнему пресс-релизу Детского мира (DSKY RX: НА УРОВНЕ РЫНКА; РЦ 104 руб./акцию), в повестку дня следующего заседания Совета директоров (которое состоится 10 марта) войдет вопрос о прекращении полномочий генерального директора и председателя правления компании Владимира Чирахова с апреля 2020 г. и назначении на эту должность нынешнего заместителя гендиректора по коммерческой деятельности Марины Давыдовой сроком на три года с апреля 2020 г. Марина Давыдова пришла в компанию в 2013 г. и является членом правления Детского мира с 2015 г. Владимир Чирахов будет назначен председателем Совета директоров компании.

Мы не ожидаем никаких существенных изменений в стратегии компании и полагаем, что инвесторы спокойно воспримут новость об изменениях в составе менеджмента, учитывая внутреннее назначение нового гендиректора и то, что г-н Чирахов останется в компании. Таким образом, мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций Детского мира.

Информация о телефонной конференции. Менеджмент Детского мира сегодня проведет телефонную конференцию в 21.00 мск / 18.00 по времени Лондона / 13.00 по времени Нью-Йорка. Номера для участия мы приводим ниже:

Евгений Кипнис: ekipnis@alfabank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналитик)

Совет директоров Mail.ru одобрил листинг ГДР на Московской бирже; ПОЗИТИВНО

Совет директоров Mail.ru (MAIL LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $31,9) одобрил листинг ГДР на Московской бирже. Компания ожидает, что торги в Москве начнутся в 1П20. Никакой дополнительной эмиссии, сопровождающей листинг, компания проводить не будет.

О своих планах провести вторичный листинг на Московской бирже компания сообщила на прошлой неделе одновременно с публикацией финансовых результатов за 2019 г. Мы считаем, что листинг на российской бирже поддержит акции MAIL, так как благодаря этому увеличится их ликвидность и возрастут шансы на включение в расчетную базу индекса MSCI. Таким образом, мы считаем новость ПОЗИТИВНОЙ для акций компании.

Ростелеком: Tele2 представила сильный рост выручки, умеренный чистый убыток в 4К19; НЕЙТРАЛЬНО

Tele2 Россия, которая в данный момент объединяется с Ростелекомом (RTKM RX, RTKMP RX, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) вчера сообщила свои финансовые и операционные результаты за 2019 г. Выручка компании выросла на 14% г/г в 2019 г. и на 12,9% г/г в 4К19 до, соответственно, 163,3 млрд руб. и 42,8 млрд руб. 2019 EBITDA составила 65,6 млрд руб. (+50% г/г) при росте рентабельности EBITDA на 9,6 п. п. в сравнении с уровнем 2018 г. до 40,2%. Рентабельность EBITDA за 4К19 составила 37,4%. Чистая прибыль за год составила 6,6 млрд руб., включая чистый убыток в размере 0,5 млрд руб. в 4К19. Капиталовложения Tele2 Россия выросли на 33% г/г до 33,8 млрд руб. в 2019 г., в итоге отношение капиталовложений к выручке составило 20,7% (+2,9 п. п. г/г).

При росте выручки на 14% г/г Tele2 продолжает сильно опережать по этому показателю компании “Большой Тройки” и, следовательно, увеличивать свою долю рынка. Выручка от мобильных услуг и у МТС (MBT US, MTSS RX, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ 377 руб./акцию), и у Мегафона выросла на 2% г/г за 9М19, тогда как выручка Beeline (VEON US, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) снизилась на 2% в 2019 г. Tele2 продемонстрировала сильный приток абонентов (+2,3 млн до 44,6 млрд в 2019 г. против +1,6- 1,7 млн ежегодно в 2016-2018 гг.) и сильный рост ARPU (+8,3% г/г до 305 руб./месяц), что было вызвано сильным увеличением числа пользователей мобильных данных (количество активных пользователей мобильного интернета выросло на 39% г/г), особенно в московской лицензионной области. Судя по всему, Tele2 выигрывает от миграции абонентов из компании Beeline, отток SIM-карт у которой составил 0,6 млн в прошлом году, включая отток пользователей мобильных данных в количестве 1,3 млн человек. Для Ростелекома 4К19 – последний, когда результаты Tele2 отражены в финансовой отчетности Ростелекома по методу долевого участия. Таким образом, отчет о прибылях и убытках за 4К19 будет включать убыток на уровне примерно 0,25 млрд руб. в связи с Tele2.

Ростелеком сегодня в 16:00 мск / 14:00 по центральноевропейскому времени / 13:00 по лондонскому времени / 8:00 по времени Нью-Йорка проведет телефонную конференцию, посвященную финансовым результаты за 4К19 и 2019 по МСФО.

Телефонные номера для участия мы приводим ниже:

Для звонков из Великобритании/международный номер: +44 (0) 330 336 9411

Для звонков из США: +1 323 794 2590 Для звонков из России: +7 (495) 646 9190.

Пароль (для участия на английском языке): 1178197

Пароль (для участия на русском языке): 8150844

Анна Курбатова: akurbatova@alfabank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналитик)

Polymetal: прогноз финансовых результатов за 2П19 по МСФО

Компания Polymetal (POLY:LN; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ £14,3/акцию) завтра, 4 марта, представит финансовые результаты за 2П19 по МСФО. Мы ожидаем, что отчетность будет сильной на фоне роста объемов производства и высоких цен на золото в 2П19. Исходя из производственных результатов компании за 2019 г., мы ожидаем, что рост выручки составит почти 19% г/г, тогда как 2019 EBITDA вырастет на 34% г/г. Ранее в этом году Polymetal объявлял о специальных дивидендных выплатах в размере $94 млн, или $0,20/акцию. Мы ожидаем что размер финальных дивидендов составит примерно $70 млн (около $0,16/акцию), что соответствует дивидендной доходности на уровне 3,5% на годовой основе при текущих котировках. Волатильность на рынке акций сохранится, на наш взгляд, пока не появится позитивной статистики по эпидемии коронавируса. Акции золотодобывающих компаний традиционно считаются защитным активом для инвесторов. Сильные результаты Polymetal в сочетании с отличным продвижением основных проектов компании могут стать триггером их дальнейшего потенциала роста. Polymetal остается нашей топ-акцией в российском золотодобывающем секторе.

Основные показатели мы приводим ниже:

Выручка от реализации за 2П19 составила $1 299 млн.

По нашему прогнозу, Polymetal выполнит свой прогноз по денежным расходам, и EBITDA за 2П19 составит $639 млн.

Мы ожидаем роста нескорректированной чистой прибыли на фоне сильного улучшения выручки до $363 млн.

Мы полагаем, что ожидаемое высвобождение оборотного капитала уравновесит капиталовложения за 2П19 и, в сочетании с сильным операционным денежным потоком, окажет позитивный вклад в формирование СДП, который мы ожидаем на уровне $ 279 млн.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov@alfabank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: yatolstyh@alfabank.ru (Аналитик)