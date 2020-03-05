Альфа-Банк выступил организатором, букраннером, агентом по документации и кредитным управляющим синдицированного кредита для банка «Асака» (Узбекистан) объемом 100 млн евро.

Средства выданы двумя траншами, на 12 и 18 месяцев. Спрос со стороны инвесторов значительно превысил текущую потребность заемщика в кредитовании и достиг 135 млн евро.

«Привлеченные средства позволят банку «Асака» нарастить кредитный портфель, способствуя популяризации розничных финансовых услуг высокого качества, поддержке малого бизнеса и частного предпринимательства, развитию стратегических отраслей экономики Узбекистана», — отметил заместитель председателя правления банка «Асака» Бобохон Абдуллаев.

