Сбербанк предоставил «Ростелекому» кредит в размере 50 млрд рублей на сделку по консолидации 100% Tele2 и рефинансирование текущей задолженности в других банках. Об этом сообщил ТАСС через пресс-службу Сбербанка заместитель председателя правления кредитной организации Анатолий Попов.

«Сбербанк и «Ростелеком» связывают длительные партнерские отношения, мы исторически являемся одним из крупнейших кредиторов компании. Недавно мы предоставили компании финансирование в объеме 50 миллиардов рублей для рефинансирования текущей задолженности в других банках и на сделку по консолидации 100% Tele2», — рассказал Попов.



«Ростелеком» 19 февраля сообщил о консолидации 100% акций Tele2. До сделки компании принадлежало 45% акций сотового оператора.