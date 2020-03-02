Мероприятие состоится 10 апреля 2020 года в отеле «InterContinental Moscow Tverskaya».
IV международная конференция о цифровой трансформации экономики и новых финансовых технологиях объединит лидеров рынка: представителей крупного и среднего бизнеса, власти, финтех-компаний для совместного анализа отрасли в России, обсуждения мировых тенденций и определения основных векторов развития финтеха.
В рамках мероприятия обсудим
- Скорость: платежи в один клик.
- Удобство: жизнь клиента за рамками привычных финансовых операций.
- Цифровой иммунитет: можно ли одновременно быть удобным и безопасным?
Спикеры к приглашению
- Алла Бакина, директор департамента национальной платежной системы, Центральный банк Российской Федерации
- Михаил Бернер, генеральный директор, Visa в России
- Иван Беров, директор по цифровой идентичности, «Ростелеком»
- Андрей Ванин, cтарший вице-президент, руководитель SberX, Сбербанк
- Владимир Верхошинский, главный управляющий директор, член совета директоров, Альфа-Банк
- Богдан Задорожный, директор по развитию бизнеса, Alipay / Ant Financial в России и СНГ
- Иван Зимин, директор департамента финансовых технологий, Центральный банк Российской Федерации
- Владимир Комлев, председатель правления, генеральный директор, НСПК
- Евгений Касперский, генеральный директор, «Лаборатория Касперского»
- Юрий Максимов, генеральный директор, «Позитив Текнолоджиз» (Positive Technologies)
- Сергей Монин, председатель правления, Райффайзенбанк
- Сергей Путятинский, заместитель председателя правления, «Московский кредитный банк»
- Иван Пятков, директор по цифровому бизнесу, член правления, Альфа-банк
- Алексей Сабанов, заместитель генерального директора, «Аладдин Р. Д.»
- Леонид Савков, директор по стратегическим партнерствам и развитию бизнеса, «Яндекс»
- Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя, Центральный банк Российской Федерации
- Артем Соколов, президент, АКИТ
- Сорин Таламба, директор по проектам, Oliver Wyman
- Кристина Тихонова, президент, Microsoft в России
- Дмитрий Хомченко, вице-президент по информационным технологиям, МТС
- Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления, Совкомбанк.
Подробная информация и регистрация - https://events.vedomosti.ru/events/fintech20
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