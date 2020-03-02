IV международная конференция о цифровой трансформации экономики и новых финансовых технологиях объединит лидеров рынка: представителей крупного и среднего бизнеса, власти, финтех-компаний для совместного анализа отрасли в России, обсуждения мировых тенденций и определения основных векторов развития финтеха.

В рамках мероприятия обсудим

Скорость: платежи в один клик.

Удобство: жизнь клиента за рамками привычных финансовых операций.

Цифровой иммунитет: можно ли одновременно быть удобным и безопасным?

Спикеры к приглашению

Алла Бакина, директор департамента национальной платежной системы, Центральный банк Российской Федерации

директор департамента национальной платежной системы, Центральный банк Российской Федерации Михаил Бернер, генеральный директор, Visa в России

генеральный директор, Visa в России Иван Беров, директор по цифровой идентичности, «Ростелеком»

директор по цифровой идентичности, «Ростелеком» Андрей Ванин, cтарший вице-президент, руководитель SberX, Сбербанк

cтарший вице-президент, руководитель SberX, Сбербанк Владимир Верхошинский, главный управляющий директор, член совета директоров, Альфа-Банк

главный управляющий директор, член совета директоров, Альфа-Банк Богдан Задорожный, директор по развитию бизнеса, Alipay / Ant Financial в России и СНГ

директор по развитию бизнеса, Alipay / Ant Financial в России и СНГ Иван Зимин, директор департамента финансовых технологий, Центральный банк Российской Федерации

директор департамента финансовых технологий, Центральный банк Российской Федерации Владимир Комлев, председатель правления, генеральный директор, НСПК

председатель правления, генеральный директор, НСПК Евгений Касперский, генеральный директор, «Лаборатория Касперского»

генеральный директор, «Лаборатория Касперского» Юрий Максимов, генеральный директор, «Позитив Текнолоджиз» (Positive Technologies)

генеральный директор, «Позитив Текнолоджиз» (Positive Technologies) Сергей Монин, председатель правления, Райффайзенбанк

председатель правления, Райффайзенбанк Сергей Путятинский, заместитель председателя правления, «Московский кредитный банк»

заместитель председателя правления, «Московский кредитный банк» Иван Пятков, директор по цифровому бизнесу, член правления, Альфа-банк

директор по цифровому бизнесу, член правления, Альфа-банк Алексей Сабанов, заместитель генерального директора, «Аладдин Р. Д.»

заместитель генерального директора, «Аладдин Р. Д.» Леонид Савков, директор по стратегическим партнерствам и развитию бизнеса, «Яндекс»

директор по стратегическим партнерствам и развитию бизнеса, «Яндекс» Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя, Центральный банк Российской Федерации

первый заместитель председателя, Центральный банк Российской Федерации Артем Соколов, президент, АКИТ

президент, АКИТ Сорин Таламба, директор по проектам, Oliver Wyman

директор по проектам, Oliver Wyman Кристина Тихонова, президент, Microsoft в России

президент, Microsoft в России Дмитрий Хомченко, вице-президент по информационным технологиям, МТС

вице-президент по информационным технологиям, МТС Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления, Совкомбанк.

Подробная информация и регистрация - https://events.vedomosti.ru/events/fintech20