IV международная конференция о цифровой трансформации экономики и новых финансовых технологиях объединит лидеров рынка: представителей крупного и среднего бизнеса, власти, финтех-компаний для совместного анализа отрасли в России, обсуждения мировых тенденций и определения основных векторов развития финтеха.

 

В рамках мероприятия обсудим

  • Скорость:  платежи в один клик.
  • Удобство: жизнь клиента за рамками привычных финансовых операций.
  • Цифровой иммунитет: можно ли одновременно быть удобным и безопасным?

 

Спикеры к приглашению

  • Алла Бакина, директор департамента национальной платежной системы, Центральный банк Российской Федерации
  • Михаил Бернер, генеральный директор, Visa в России
  • Иван Беров, директор по цифровой идентичности, «Ростелеком»
  • Андрей Ванин, cтарший вице-президент, руководитель SberX, Сбербанк
  • Владимир Верхошинский, главный управляющий директор, член совета директоров, Альфа-Банк
  • Богдан Задорожный, директор по развитию бизнеса, Alipay / Ant Financial в России и СНГ
  • Иван Зимин, директор департамента финансовых технологий, Центральный банк Российской Федерации
  • Владимир Комлев, председатель правления, генеральный директор, НСПК
  • Евгений Касперский, генеральный директор, «Лаборатория Касперского»
  • Юрий Максимов, генеральный директор, «Позитив Текнолоджиз» (Positive Technologies)
  • Сергей Монин, председатель правления, Райффайзенбанк
  • Сергей Путятинский, заместитель председателя правления, «Московский кредитный банк»
  • Иван Пятков, директор по цифровому бизнесу, член правления, Альфа-банк
  • Алексей Сабанов, заместитель генерального директора, «Аладдин Р. Д.»
  • Леонид Савков, директор по стратегическим партнерствам и развитию бизнеса, «Яндекс»
  • Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя, Центральный банк Российской Федерации
  • Артем Соколов, президент, АКИТ
  • Сорин Таламба, директор по проектам, Oliver Wyman
  • Кристина Тихонова, президент, Microsoft в России
  • Дмитрий Хомченко, вице-президент по информационным технологиям, МТС
  • Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления, Совкомбанк.

Подробная информация и регистрация - https://events.vedomosti.ru/events/fintech20