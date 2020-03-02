В Государственную думу внесен законопроект, исключающий возможность заключения управляющими компаниями агентских договоров с коллекторами. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Документ внесен 2 марта заместителем председателя ГД Ириной Яровой и первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым. Законопроектом предлагается запретить управляющим компаниям, товариществам собственников жилья и жилищным кооперативам заключение с коллекторами договоров, направленных на возврат просроченной задолженности по жилищно-коммунальным услугам или выдачу им доверенности.

«В системе займа должны безусловно соблюдаться процедуры правового взаимодействия сторон. Ранее нами был установлен запрет на работу коллекторов с долгами граждан по ЖКХ . Однако управляющие компании нашли новую форму обхода существующих требований закона и стали заключать так называемые агентские договоры, что позволяет привлечь к работе коллекторов», — сообщила заместитель председателя Госдумы.

«Чтобы обеспечить безусловную защиту прав граждан, предлагаем законодательно запретить управляющим компаниям, ТСЖ и ЖК заключение с коллекторами договоров, направленных на возврат просроченной задолженности по ЖКХ или выдачу им доверенности», — сказала Ирина Яровая.

«Также законопроект вводит обязательное требование, согласно которому в случае уступки прав требования профессиональному участнику рынка жильцы сохранят все права и новая управляющая компания будет обязана полностью выполнить обязательства, принятые на себя предыдущей компанией», — добавила она.

«Кроме того, законопроектом мы повышаем уровень защиты персональных данных граждан, устанавливаем обязанность управляющей компании обеспечивать конфиденциальность и безопасность личных данных граждан, которые стали известны им с уступкой прав, а в противном случае — нести ответственность за их разглашение», — заключила заместитель председателя ГД.



Она подчеркнула, что анализ региональной правоприменительной практики, проведенный Советом законодателей, свидетельствует о целесообразности таких изменений. Законопроект поддержан Минюстом, Федеральной службой судебных приставов России, Советом законодателей.