Официальным лицом бренда Газпромбанка стал известный режиссер и киноактер Федор Бондарчук. Об этом сообщили в ГПБ, отметив, что официальный посланник бренда появился у банка впервые за его 30-летнюю историю.

Контракт с Федором Бондарчуком подписан до конца 2020 года. В рамках договора режиссер станет героем различных рекламных материалов Газпромбанка, направленных на продвижение розничных продуктов в прессе, на телевидении, в наружной рекламе и Интернете. Кроме того, контрактом предусмотрен целый ряд других активностей с участием Бондарчука.

Новая рекламная кампания будет проводиться по всей стране и охватит 16 каналов телевидения, наружную рекламу в 55 городах. Также она предусматривает активное продвижение розничных продуктов Газпромбанка в Интернете, включая наиболее популярные социальные сети. Суммарный прогнозный охват рекламной кампании — 86% аудитории в возрасте от 18 до 55 лет. Использование наружной рекламы на улицах российских городов и интернет-активности начались в понедельник. Старт показа рекламных роликов на телевидении запланирован на 9 марта.

«Розничный бизнес Газпромбанка в 2019 году показал впечатляющие темпы роста, в том числе благодаря эффективным рекламным кампаниям с участием звезд. В этом году мы также намерены добиваться опережающей рынок динамики по основным направлениям. Уверен, что привлечение такой звезды, как Федор Бондарчук, позволит нам значительно повысить эффективность продвижения всей линейки розничных продуктов, а также в целом окажет позитивное влияние на восприятие клиентами и без того чрезвычайно узнаваемого бренда Газпромбанка», — комментирует первый вице-президент, член правления Газпромбанка Алексей Попович.

Вице-президент — начальник департамента коммуникаций и маркетинга ГПБ Анастасия Смирнова отметила, что Бондарчук «идеально выражает ментальный и деловой код Газпромбанка». По ее словам, он «обладает колоссальным опытом и авторитетом, оставаясь при этом актуальным и неизменно интересным».



Сам амбассадор бренда подчеркнул, что для него этот статус — большая честь. «Я рад стать частью этой истории и уверен, что наше сотрудничество будет позитивно воспринято многочисленными клиентами Газпромбанка», — сказал Бондарчук.