Материнский капитал семьям, в которых родился первый и второй ребенок, будет назначаться в так называемом проактивном режиме на основе базы ЗАГС с 15 апреля 2020 года, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Поскольку закон подписан и распространяется на все семьи, в которых родились первые и вторые дети с 1 января, граждане могут обратиться за материнским капиталом до этой даты.

«В той редакции, в которой закон вчера подписан, с 15 апреля мы должны как ПФР в проактивном режиме формировать право на материнский капитал, то есть фактически это без заявления, на основании данных государственной системы ЗАГС — такая подготовительная работа сейчас идет», — сказал он.

Топилин отметил, что в настоящее время Минтруд готовит соответствующие постановления. Он добавил, что необходимо также осуществлять информирование граждан.

«Но это не значит, что мы будем 15 апреля дожидаться: право на получение маткапитала наступило с 1 января, поэтому при их обращении до 15 апреля, когда заработает проактивный режим, конечно, мы уже будем действовать по законодательству, исходя из средств, которые у нас предусмотрены», — добавил он.