Бизнесмен Олег Тиньков останется в Лондоне на время инициированного налоговой службой США судебного разбирательства, сообщается в материалах TCS Group на Лондонской фондовой бирже.

Как указано в материалах группы, слушания в Лондоне являются ответом на обвинения в занижении налоговой отчетности для Службы внутренних доходов США в отношении Тинькова. Ожидается, что он останется в Лондоне на время судебного разбирательства, будучи освобожденным под залог после выдачи ордера на его задержание, его юридическая команда работает над решением этой проблемы.

Также в сообщении TCS Group указано, что эта ситуация не влияет на работу совета директоров TCS Group и правления Тинькофф Банка. Как отмечает группа, Тиньков не является членом ни одного из этих советов. Все текущие операционные решения принимаются на уровне правления банка и других операционных компаний группы.

Как ранее информировала TCS Group, налоговая служба США инициировала в Лондоне судебные слушания в отношении бизнесмена. Слушания начались в британской столице в феврале и продлятся до апреля. Дело касается урегулирования возможных налоговых претензий.