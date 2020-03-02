Представитель Тинькофф Банка не стал комментировать сообщение о том, что акционеру банка Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США из-за претензий американской налоговой, пишет Forbes .

Ранее британский таблоид Sunday Express, не указывая источник информации, опубликовал статью, в которой утверждается, что прокуратура США выдала предварительный ордер на арест Олега Тинькова и что сейчас бизнесмен в Лондоне «оспаривает экстрадицию в США». В статье утверждается, что миллиардер выплатил 20 млн фунтов стерлингов (25,6 млн долларов) в качестве залога на время судебного разбирательства с налоговой службой США, которое проходит в Великобритании.

По данным издания, до следующего заседания бизнесмен должен находиться под постоянным наблюдением с помощью специального электронного устройства. Тинькова также обязали сдать все свои паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю, пишет таблоид.