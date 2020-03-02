Теперь карту лояльности можно получить в Республике Бурятия, Татарстане, Ульяновске, Самаре, Кемерово, Марий-эл и Чебоксарах. Проект был запущен в апреле 2019 года, в июне тиражирован на 224 АЗС сети ООО «Татнефть-АЗС-Запад».

«Клуб чемпионов» - совместная программа лояльности ПАО «Татнефть» и Банка ЗЕНИТ. При совершении покупок на АЗС «Татнефть» ее участники могут получить до 6% бонусов на карту и использовать их при оплате топлива, товаров в магазине и заказов в кафе на автозаправочных станциях. При активации карты через смартфон, клиенты – автолюбители получают 250 приветственных бонусов на счет. Максимальная сумма операций в месяц – 40 000 рублей. Плата за обслуживание не взимается.

«Запустив бонусную программу «Клуб Чемпионов», можно с уверенностью сказать, что сеть АЗС «Татнефть» вышла на новый уровень развития и теперь сможет предоставлять своим клиентам персонализированные спецпредложения и привилегии, что так важно на высококонкурентном рынке», - сообщил Заместитель начальника отдела программ и лояльности ПАО «Татнефть» Ленар Фархутдинов.

«Программа «Клуб чемпионов» позволяет экономить клиентам на топливе и на других сопутствующих товарах. В конце прошлого года в сети АЗС «Татнефть» автовладельцам выдали более 250 тысяч карт. На следующем этапе развития планируется запустить полноценную банковскую карту, которую можно будет оформить во всех отделениях Банка ЗЕНИТ. Это повысит интерес к программе и даст возможность клиентам получать дополнительные выгоды и привилегии», - отметил заместитель Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

В бонусной программе предусмотрено три уровня: серебряный – при сумме покупок от 5000 рублей на карту возвращается 1,5%, золотой – при общей сумме от 5 000 до 15 000 рублей клиенты получат 3%, платиновый – при сумме более 15 000 рублей – 5%. От Банка ЗЕНИТ автовладельцам дополнительно начисляется 1,5% от суммы приобретаемых товаров на АЗС «Татнефть» и 1% от суммы покупок в любых других торговых точках. 1 бонус приравнивается к 1 рублю скидки. Пополнить карту можно в банкоматах Банка ЗЕНИТ и партнеров, а также с иных платежных карт, эмитированных Банком на сайте card2card.zenit.ru, без взимания комиссии.

В 2019 году Банк ЗЕНИТ стал лауреатом XIII ежегодной премии Retail Finance Awards за реализацию проекта «Клуб чемпионов» в специальной категории «Эмпатия – за качество клиентского сервиса». Также программа получила награду MasterCard в рамках конференции MasterCard Direct Services Conference 2019 «Trusted Life Connections».