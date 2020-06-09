Из-за аномально теплой зимы стоимость отопления будет пересмотрена, пишут «Известия» . Как пояснили в Министерстве строительства и ЖКХ, на снижение могут рассчитывать жители регионов, где платежи за эту услугу начисляются по нормативам, а не по счетчикам. При этом ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны следить за качеством теплоснабжения и «во избежание так называемых перетопов оперативно корректировать параметры теплоносителя», добавили в министерстве.

Ранее депутаты Госдумы направили письмо о пересмотре стоимости услуг ЖКХ в адрес главы Минстроя Владимира Якушева. По их мнению, сейчас граждане переплачивают за услуги ЖКХ, так как затраты энергетиков в этом сезоне явно ниже, чем в предыдущие.

Ранее сообщалось, что тарифы на конкретный месяц рассчитываются исходя из объема потраченного ресурса в тот же период прошлого года. Таким образом, снижение платы за отопление за прошедшие осень и зиму жильцы увидят к концу 2020-го. Член комиссии Общественной палаты по ЖКХ Артем Кирьянов заявил, что сумма компенсации будет зависеть от стоимости этой услуги в субъекте. При этом россияне вряд ли смогут получить «живые» деньги — в определенные месяцы просто будет снижена цена на отопление.

По словам экспертов, экономия только по одному дому за год может достигать от 500 тыс. до 1 млн рублей. Причем если организация поставляет избыточное тепло, когда на улице плюс 13, она тоже должна вернуть деньги, это предусмотрено законодательством. Многие управляющие компании ЖКХ уже терпят убытки из-за очень теплой зимы. Население уже в среднем заплатило меньше, чем ожидалось. Речь в первую очередь о жильцах тех домов, где стоят приборы учета. Дальнейшее снижение платы за услуги ЖКХ может потребовать дополнительных денег из бюджетов, отметили эксперты.