Наблюдательный совет Совкомбанка утвердил вхождение в его состав двух новых независимых неисполнительных директоров: Регины фон Флемминг и Жоэля Лотье. Об этом в понедельник сообщили в кредитной организации.

Регина фон Флемминг имеет 25-летний опыт работы в Центральной и Восточной Европе. «На протяжении десяти лет она занимала пост генерального директора Axel Springer Russia, где под ее руководством была успешно реализована трансформация из печатной в цифровую медиагруппу. Регина фон Флемминг также занимала руководящие посты и консультировала такие компании, как Hürriyet Group, Delta Capital, Krone AG и другие», — указано в биографической справке.

В банке подчеркивают, что у фон Флемминг обширный опыт работы в исполнительных и наблюдательных корпоративных органах. В настоящее время она входит в советы директоров МТС и группы «ЧТПЗ».



Жоэль Лотье имеет более чем 15-летний опыт в области M&A, прямых и венчурных инвестиций, а также стратегического консалтинга. «Лотье является основателем и генеральным директором российского инвестиционного банка RGG Capital. Он также обладает многолетним опытом работы в качестве члена совета директоров. В настоящее время он является членом совета директоров компании «Европейская электротехника», акции которой обращаются на Московской бирже, а ранее входил в совет директоров химической группы «Синтез-ОКА», был председателем совета директоров компании «Русский магний», — говорится в релизе.

