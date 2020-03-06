Состояние самых богатых россиян в общей сложности с начала 2020 года сократилось на 29,54 млрд долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).



Индекс рассчитывается с учетом стоимости акций компаний, в которых у миллиардеров есть доли. Всего в исследование вошли 500 богатейших людей мира, в том числе 24 россиянина.

Состояние одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина с начала года снизилось на 86,6 млн долларов — до 28 млрд. Таким образом, он остается самым богатым гражданином России в списке BBI. Второе место сохранил глава и совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов: с начала года он потерял 2,6 млрд долларов (общее состояние теперь равняется 19,7 млрд).

Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин переместился на третью строчку с четвертой: минус 2,19 млрд долларов, до 19,2 млрд. Четвертое место занял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чей капитал с начала года сократился на 6,39 млрд долларов — до 18,2 млрд. На пятом месте — главный владелец «Северстали» Алексей Мордашов (минус 2,82 млрд долларов, до 17,1 млрд).

На шестое с восьмого места переместился Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон»): его состояние уменьшилось на 913 млн долларов, до 15,7 млрд. На седьмой позиции рейтинга — Роман Абрамович (Evraz): его богатство составило 15,5 млрд долларов, снизившись на 822 млн. Восьмым стал основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, он потерял 274 млн долларов, капитал сократился до 14,5 млрд.

Девятое место занял бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко: минус 2,23 миллиарда, до 13,2 млрд долларов. Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре», который в январе был на шестом месте, по итогам февраля опустился на десятое место. За первые два месяца года он потерял сразу 5,29 млрд долларов, общее состояние составило 12,9 млрд долларов.