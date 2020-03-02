Росбанк снизил ставки по ипотеке на 0,3 процентного пункта. Таким образом, теперь денежные средства на покупку готовой квартиры или новостройки в зависимости от первоначального взноса выдаются под 8,89—9,14% годовых.

При приобретении отдельной комнаты/доли ставка составит 9,39% годовых, а при приобретении последней комнаты/доли будет равна 8,89% годовых.

Оформить кредит на приобретение апартаментов или гаражей/машино-мест стало возможно по ставке 8,89% годовых.

Процентная ставка при покупке загородной недвижимости составляет 10,39% годовых. Целевой заем под залог имеющейся недвижимости выдается под 8,89% годовых. На момент до подтверждения целевого использования средств применяется надбавка к ставке в размере 2 п. п.

Также в банке можно получить финансирование на улучшение жилищных условий по ставке от 11,89% годовых. Кредит на первоначальный взнос выдается на один, два или три года под 9,64—10,79% годовых.

Рефинансировать действующий ипотечный кредит, оформленный в стороннем банке, стало возможно под 8,69—8,94% годовых.

«При оформлении кредита на сумму более 5 и 3 миллионов рублей при покупке недвижимости в Москве и иных регионах соответственно в банке продолжает применяться скидка к итоговой ставке в размере 0,5 процентного пункта. На аналогичную скидку по-прежнему могут претендовать и зарплатные клиенты банка», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Процентные ставки по всем ипотечным программам снижаются на 0,5 п. п., 1 п. п., 1,5 п. п. при оплате заемщиком добровольной комиссии в размере 1%, 2,5%, 4% от суммы кредита соответственно, но не менее 10,5 тыс. рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и 8 тыс. рублей для других регионов.

Ипотека оформляется на срок, не превышающий 25 лет, в сумме от 600 тыс. рублей для Москвы и Подмосковья, от 300 тыс. рублей для других регионов. Минимальный первоначальный взнос зависит от приобретаемой недвижимости и составляет от 15% собственных средств заемщика при покупке квартиры, 20% — апартаментов, 25% — гаражей/машино-мест/отдельной комнаты (доли) и 40% — загородного дома. При наличии сертификата на материнский (семейный) капитал первоначальный взнос может быть снижен до 5% стоимости жилья.

При подтверждении дохода справкой по форме банка ставка вырастет на 0,5 п. п., при получении кредита без подтверждения дохода — на 1 п. п., а для ИП и собственников бизнеса надбавка составит 0,75 п. п. При подтверждении дохода ИП или собственника бизнеса бухгалтерской, налоговой или финансовой отчетностью итоговая ставка дополнительно увеличится на 0,5 процентного пункта. При отказе от личного или имущественного страхования ставка вырастет на 1,5 п. п., от титульного — на 1 п. п. Надбавки суммируются.

Аналогичное снижение ставок произошло в банках, выдающих ипотеку по стандартам «Росбанк Дом».