Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации протокола об обмене информацией в электронном виде между странами СНГ для налогового администрирования. Об этом сообщило накануне РИА Новости со ссылкой на данные интернет-портала правовой информации.

Документ предусматривает обмен в автоматическом режиме между компетентными госорганами информацией о доходах юридических лиц одного государства — участника протокола, полученных в другом государстве-участнике, а также о доходах физических лиц — граждан одного государства-участника, полученных ими в другом государстве-участнике.



Ратификация протокола будет способствовать предотвращению уклонения от уплаты налогов и сборов, а также дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества с государствами СНГ.