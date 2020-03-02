В 2019 году были успешно реализованы проекты подключения и миграции на ПЦ «КартСтандарт» карточных портфелей ряда кредитных организаций, в числе которых Банк «Таврический», МОРСКОЙ БАНК, Банк «МБА-МОСКВА», Банк «Кремлевский», Первый микрофинансовый банк (Таджикистан).

ПЦ «КартСтандарт» продолжил внедрение мобильных pay-сервисов в платежный ландшафт банков-партнеров. Сервисы мобильной оплаты от ведущих мировых вендоров Apple, Google, Samsung, были запущены в 12 кредитных организациях.

Также в прошедшем году процессинговый центр обеспечил банкам-партнерам технологическую возможность подключения к сервису бесконтактных платежей Mir Pay: совместно с Национальной системой платежных карт к отечественному мобильному платежному сервису было подключено 14 банков-партнеров ПЦ «КартСтандарт». Для эмиссии и эквайринга карт «Мир» ПЦ «КартСтандарт» обеспечил поддержку нового стандарта безопасности операций – протокол 3-D Secure 2.0.

В 2019 года в ПЦ «КартСтандарт» обработано более 700 млн транзакций – это в 2 раза больше по сравнению с 2018 годом. При этом количество операций оплаты, совершенных в POS-терминалах, находящихся под управлением процессингового центра, выросло за год в 1,7 раза. Более 51% операций в ритейле в 2019 году были бесконтактными, а 31% транзакций осуществлен с помощью мобильных телефонов и гаджетов. Общий рост доли NFC-операций в общем объеме обработанных ПЦ «КартСтандарт» платежей в ритейле составил более чем 1,5 раза.

В 2019 году ПЦ «КартСтандарт» успешно прошел ряд аудитов, подтверждающих надежность и безопасность ведения карточного бизнеса: стандарт по безопасности операций с платежными картами PCI DSS и 3-D Security Requirements, а также PIN-Security Requirements

«Прошедший 2019 год стал для рынка процессинга знаковым. Провайдеры процессинговых услуг оказались в фокусе внимания как значимые игроки платежного рынка, которые не просто заняли на этом рынке устойчивую нишу, но и выполняют важную системную функцию. Скорость эволюции рынка настолько стремительна, параметр time2market настолько важен, что банкам трудно обойтись без мультибанковских процессинговых платформ.

Сотрудничая с провайдером процессинговых услуг, кредитные организации получают самые актуальные сервисы своевременно и с минимальными затратами. В результате создается ровное технологическое распространение платежных сервисов, рынок развивается более сбалансированно, а значит, становится более стабильным», – комментирует итоги 2019 года Майя Глотова, директор процессингового центра «КартСтандарт».

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«КартСтандарт» – высокотехнологичный процессинговый центр, оказывающий комплекс услуг по эмиссии, обслуживанию и эквайрингу международных платежных систем Mastercard, Visa и российской платежной системы «Мир». Обладает статусами Member Service Provider и VisaNet Processor в платежных системах MasterCard и Visa. В настоящий момент на мощностях ПЦ «КартСтандарт» обслуживается более 100 финансовых организаций России и стран ближнего зарубежья. Входит в Группу Компаний Центр Финансовых Технологий (ГК ЦФТ). Официальный сайт www.cardstandard.ru