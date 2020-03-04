Выявлена новая афера с участием бывшего председателя правления Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, пишет «Коммерсант» . Выдав самому себе кредит в размере 1,395 млрд рублей по ставке 8,5% годовых, Ананьев тут же положил эти деньги на депозит своей супруги — уже под 12,9%. Сделка принесла им 17 млн рублей, которые теперь рассчитывает взыскать с супругов новое руководство банка.

Юристы Промсвязьбанка подали в Лефортовский райсуд Москвы иск к бывшему предправления банка Дмитрию Ананьеву и его супруге Людмиле. В заявлении говорится, что в действиях экс-банкира была выявлена кольцевая кредитно-депозитная схема. Эти действия, отмечается в иске, являются нарушением ст. 10 Гражданского кодекса РФ: одни и те же лица не могут получить кредит, ставка по которому ниже ставки по депозиту.

По условиям депозита Ананьева имела возможность ежемесячно снимать проценты и регулярно получала деньги со вклада. Оставшаяся от процентов сумма шла на погашение ежемесячных платежей по кредиту. Так, по вкладу были выплачены проценты в размере 50 млн рублей, тогда как по кредиту выплачено в качестве процентов 33 млн. Таким образом, ущерб банка от реализации этой схемы четой Ананьевых за три месяца составил 17 млн рублей.

В пресс-службе Промсвязьбанка подтвердили подачу иска, отметив, что в России и за границей с Дмитрием Ананьевым ведется тяжба примерно по 25 эпизодам, включая главный иск на 282 млрд рублей. «Промсвязьбанк активно привлекает международные юридические компании, которые помогают реализации стратегии банка по возврату средств клиентов, выведенных бывшими акционерами за границу. Промсвязьбанк намерен продолжать работу по взысканию ущерба в России и за ее пределами», — говорится в заявлении кредитной организации.