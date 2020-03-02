Это обеспечило клиентам банка возможность совершать платежи, используя наиболее простой идентификатор – номер мобильного телефона.

«Присоединившись к СБП, мы не только экономим время наших клиентов, но и упрощаем сам процесс осуществления операции перевода, – отметил заместитель председателя правления банка «КУБ» (АО) Сергей Посадский. – Мы живем в век цифровых технологий, когда мобильный телефон уже не только средство связи, и, предлагая использовать его в качестве платежного инструмента, мы отвечаем на актуальные запросы потребителей».

Реализация данного проекта, выполненная при поддержке Compass Plus, позволила банку предложить клиентам безопасный и простой в использовании сервис, способный ускорить переводы между частными лицами. Возможность осуществления таких переводов доступна клиентам Кредит Урал Банка в интернет-банке «КУБ-Direct» и мобильном приложении «КУБ-Mobile».

«В СБП списание денежных средств со счета и зачисление их на счет происходит мгновенно, сервис работает в круглосуточном режиме круглый год, – подчеркнул исполнительный вице-президент Compass Plus Алексей Осипов. – Преимуществом нового сервиса является более низкий, чем при других способах перевода, размер комиссии, что обеспечивает СБП конкурентоспособность».

При поддержке Национальной системы платежных карт (НСПК), операционного центра СБП, Кредит Урал Банк планирует в 2020 году внедрить технологию C2B-платежей.

O Compass Plus:

Compass Plus предлагает комплексные интегрированные и гибкие программные продукты и услуги в сфере электронных платежей, помогающие финансовым институтам и провайдерам платежных сервисов оперативно реагировать на стремительно меняющиеся требования рынка. Клиентская база компании включает в себя розничные банки, процессинговые центры, а также национальные свитчинговые и персонализационные центры в странах Европы, Азии, Африки, Среднего и Ближнего Востока, Северной и Южной Америки. Имея 30-летний опыт в области разработки приложений розничных банковских систем, Compass Plus помогает своим клиентам строить эффективные и надежные системы различного типа и масштаба, которые способствуют открытию новых источников дохода и увеличению прибыли.

www.compassplus.ru

O Кредит Урал Банке:

« Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) – универсальный банк с 26-летней историей, оказывающий широкий спектр услуг как юридическим лицам, так и частным клиентам. С 2007 г. банк «КУБ» (АО) входит в группу «Газпромбанк» (Акционерное общество).

В мае 2019 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Кредит Урал Банка на уровне «ruА+». По данным агентства, поддержку рейтингу банка обеспечивают высокие оценки достаточности капитала, качества активов и их диверсификации, а также адекватная ликвидная позиция.

По данным рэнкинга Центра экономического анализа «Интерфакс» на 01.10.2019 банк занимал 114-е место по размеру собственного капитала, 112-е место по размеру активов и 126-е место по объему прибыли до налогообложения среди банков РФ.

www.creditural.ru