Арбитражный суд оставил без движения иск «Открытие холдинга» о своем банкротстве, но принял заявление банка «Траст»; при подаче заявления холдинг нарушил ряд требований законодательства о банкротстве и не приложил к своему заявлению документы, подтверждающие основание для возникновения задолженности и список его кредиторов и должников с размером задолженности перед ними — суд дал холдингу срок до 30 марта, чтобы предоставить все недостающие документы, пишут «Ведомости» , ссылаясь на картотеку арбитражных дел.

«Траст» подал заявление о банкротстве холдинга сразу же после подачи последнего иска о собственном банкротстве; приняв заявление «Траста», суд отложил его рассмотрение по существу до рассмотрения ходатайства холдинга, поступившего в суд ранее.

После подачи холдингом иска держатели облигаций «Открытие холдинга», которых представляет ООО «РКТ», уведомили о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве компании; в обращении у холдинга 15 выпусков облигаций на 233 млрд рублей.

Крупнейший кредитор «Открытия холдинга» – банк непрофильных активов «Траст», холдинг должен банку 450 млрд рублей, или 86% его долга; среди других кредиторов холдинга – ВТБ, ООО «Пауэр ресорсес», «Открытые инвестиции», «Пенсионный капиталъ» и «Кама картон».