Британская компания OneWeb планирует выделить наибольшие мощности для работы в России, сообщил ее генеральный директор Адриан Стекель в интервью «Ведомостям» . OneWeb считает Россию идеальным рынком благодаря ее территории, но пока не может получить для работы здесь лицензии и разрешения.

«Страна, для которой будут выделены наибольшие мощности, — это Россия. Наша система идеальна для России. Это очень большая страна, и мощности OneWeb смогут обеспечить покрытие всей ее территории, — заявил Стекель. — Главный вопрос — получение разрешений и лицензий, тогда мы сможем начать коммерческую деятельность. Потому что спутники в любом случае будут проходить над Россией. Но если мы сможем здесь работать, это будет иметь огромный как социальный, так и бизнес-эффект».

OneWeb начала формировать группировку примерно из 600 спутников, которая сможет обеспечить высокоскоростной доступ к Интернету в любой точке на Земле. Уже через полтора года спутники должны быть на орбите, и почти все их доставят туда ракеты «Союз», для этого OneWeb договорилась с французским оператором запусков Arianespace, который заключил контракт с «Роскосмосом». OneWeb, уточнил гендиректор компании, сможет обеспечить связь такого же качества, как по оптоволоконному кабелю, не только за пределами городов, но и в поездах и самолетах, летящих над территорией России.