Банк России установил официальные курсы валют на 3 марта.

Курс доллара понизился на 66,35 копейки, составив 66,3274 рубля (66,9909 рубля на 2 марта). Курс евро опустился на 30,57 копейки до 73,4178 рубля (с 73,7235 рубля на 2 марта).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 12:55 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,57 рубля (минус 31 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:55 мск стоил 73,74 рубля (минус 8 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 66,1 до 66,7 рубля за доллар и от 73,25 до 73,79 рубля за евро.