Частные негосударственные пенсионные фонды (НПФ) на начало года собрали около 2,85 трлн рублей пенсионных накоплений в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), пишет «Коммерсант» . Об этом свидетельствуют данные всех фондов, опубликовавших информацию в рамках указания ЦБ. Вместе с ними растут и резервы НПФ по обязательному пенсионному страхованию (РОПС), которые достигли 73,9 млрд рублей.

РОПС с 2018 года должен составлять не менее 1% от аккумулированных НПФ пенсионных накоплений, за исключением самого РОПС. В среднем по системе частных фондов РОПС составляет 2,7% от пенсионных накоплений. При этом РОПС ни одного частного фонда не превысил 10% от расчетной базы. Отчисления ложатся на плечи застрахованных лиц, находящихся в фондах, сокращая их разнесенную доходность. В ЦБ уже признавали, что отчисления в РОПС, занижая доходность клиентов фондов, «не создают для них никакой стоимости», поскольку накопленный резерв непропорционален тем инвестиционным рискам, которые призван хеджировать. В последние годы регулятор принял ряд мер, чтобы купировать агрессивную инвестиционную политику частных фондов.

Существование большого РОПС выгодно НПФ: как часть пенсионных накоплений резерв является расчетной базой для получения ими вознаграждения. При доходности на уровне 2019 года — 10,6% — сформированный частными фондами суммарный резерв способен принести им вознаграждение, включая переменную и постоянную части, свыше 1,5 млрд рублей в год.

По словам управляющего директора «Эксперт РА» Павла Митрофанова, почти 75 млрд рублей РОПС, скопленных НПФ, — это весомая цифра, этих средств уже лишились застрахованные лица. Продолжение формирования РОПС в том масштабе, в котором он создается, снижая доходность клиентов НПФ, а также изъятие из него вознаграждения фондами могли бы быть пересмотрены для ориентации резерва не на инвестиционные риски, а на актуарные, что, в частности, позволит снизить максимальную планку формирования РОПС, считает Митрофанов.