Количество выявленных нотариусами попыток мошенничества при совершении нотариальных действий с недвижимостью за последние годы выросло в несколько раз. Об этом свидетельствуют данные Федеральной нотариальной палаты, с которыми ознакомились в РБК .

«Если в 2017 году в 25 регионах нотариусами было вскрыто 94 факта попыток совершить мошенничество, в 2018-м — уже 150 фактов в 34 регионах страны, а за неполный 2019 год (с января по октябрь включительно) — уже 186 в 30 регионах страны», — говорится в сообщении палаты, которое поступило в РБК.

Нотариусы отмечают, что лидерами среди регионов по числу выявленных попыток мошенничества стали Красноярский край (62 случая), Санкт-Петербург (59), Московская область (39), Новосибирская, Ростовская области (по 27 случаев), Башкирия и Свердловская область (по 22 случая).



Эффективно выявлять мошенников нотариусы смогли благодаря системам «электронного нотариата» — электронных реестров единой информационной системы, которые стали мощным средством контроля за законностью сделок и других нотариальных действий.