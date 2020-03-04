Правительство РФ при подготовке бюджета на будущий год должно тщательно проанализировать как прежние риски, связанные с санкциями, так и новые, касающиеся влияния ситуации с коронавирусом на мировую экономику. Об этом заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС.

«При формировании ключевых показателей [проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов] нужно тщательно проанализировать все риски: как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые — из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса; предусмотреть все меры, чтобы сгладить их влияние, и выполнить стоящие перед нами задачи, которые сформулировал президент в послании Федеральному собранию», — сказал глава правительства.

«Сроки разработки всех необходимых для этого документов довольно жесткие», — продолжил глава Кабмина, сообщив, что график их подготовки был утвержден 1 марта. Теперь, по его словам, нужно определиться с основными показателями будущего бюджета. «Минэкономразвития к началу апреля должно подготовить сценарные условия развития страны, чтобы рассмотреть их на первом заседании бюджетной комиссии, которое должно пройти в конце второго квартала. Двигаться нам нужно быстро, уже 18 марта Министерство финансов должно направить ведомствам проекты распоряжений с перечнем субвенций регионам, — сказал Мишустин. — Мы проработаем финансирование всех расходов, обсудим поддержку каждой отрасли нашей экономики, чтобы в сентябре принять бюджет на заседании правительства и не позднее 1 октября представить проект бюджета на три года в Государственную думу».



Говоря о начале очередного бюджетного цикла, премьер-министр отметил, что «бюджет на ближайшие три года — это один из основных инструментов для достижения национальных целей развития и реализации национальных проектов». «Прежде всего он будет ориентирован на решение социальных вопросов в области демографии, здравоохранения, социальной защиты людей», — сказал Мишустин. Он подчеркнул, что будет продолжено строительство детских садов, школ, больниц и поликлиник, развитие транспортной инфраструктуры.