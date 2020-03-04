Программой льготного ипотечного кредитования в 2019 году воспользовались более 42 тыс. семей, что вдвое больше прогнозных показателей. Об этом сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко на круглом столе в ОНФ по итогам реализации нацпроекта «Демография» в 2019 году.



«Свыше 42 тысяч семей оформили ипотечный кредит со сниженной ставкой на весь срок кредитования. Когда мы планировали программу, мы рассчитывали, что получателями кредитов станут 20 тыс. семей. Фактическое количество семей, получивших льготу, вдвое больше прогнозного показателя», — рассказал замглавы Минтруда.

Льготная ипотека — одна из мер национального проекта «Демография». Семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года, могут получить ипотечный кредит на льготных условиях.

Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019—2024 годы, включает пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни».

Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.