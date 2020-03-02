Минфин возобновил работу над поправками, регламентирующими присутствие филиалов иностранных страховщиков в РФ, пишет «Коммерсант» . Закон «Об организации страхового дела» дополнен главой «Особенности коммерческого присутствия иностранных страховых организаций в форме филиалов на территории РФ». В рамках договоренностей с ВТО страховой рынок РФ открывается для филиалов иностранных компаний с 22 августа 2021 года.

Правила для них все те же — опыт работы материнской компании в видах, которые иностранцы намерены развивать в РФ: от пяти лет в универсальном страховании и от восьми лет в страховании жизни. Также потребуются не менее чем пятилетний опыт работы с иностранной филиальной сетью и объем активов не ниже 5 млрд долларов. Виды деятельности, в которых им можно будет работать, ограничены только доступом к гостайне. Также филиалу потребуется разместить на спецсчете в АСВ безотзывный гарантийный депозит в объеме минимального уставного капитала страховщика.

Заниматься страхованием и (или) перестрахованием в РФ иностранная компания должна будет через один филиал. Минфин предусмотрел остановку аккредитации иностранных филиалов при превышении квоты присутствия иностранного капитала в российских компаниях (сейчас — 50%). Иностранный филиал обязан будет размещать на территории РФ средства страховых резервов в размере 100% для исполнения обязательств по ОСАГО , не менее 50% — для обязательств по страхованию жизни и 25% — для иных видов страхования и перестрахования. Формирование страховых резервов и тарифной политики филиалу разрешается проводить по национальному законодательству материнской страны.

По мнению экспертов, российским страховщикам стоит опасаться серьезной конкуренции с августа следующего года.