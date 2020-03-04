Распространение коронавируса, нестабильность на мировых энергетических рынках не помешают финансированию мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Часто задают вопрос: а как скажутся, действительно, вот эти вирусы, коронавирусы на ситуации в экономике Российской Федерации, как скажется нестабильность на нефтяных мировых рынках? Сразу хочу ответить, что мы создали с вами хороший задел, хороший запас ресурсов в Фонде национального благосостояния. Даже при цене 30 долларов за баррель мы с вами около четырех лет сможем финансировать те обязательства, которые есть в бюджете», — заявил Силуанов.

Силуанов подчеркнул, что даже если в текущем году будет наблюдаться турбулентность на рынке энергетических ресурсов, на мировых темпах экономического роста, деньги «на реализацию указов, послания... будут изысканы в первоочередном порядке».

«Они ни в коем случае не будут уточняться, они определены источниками и будут профинансированы в полном объеме», — добавил он.