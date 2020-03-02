Среднегодовая инфляция в России в 2020 году составит 2,6%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«Прогноз по росту индекса потребительских цен на 2020 год сохранен на уровне 3%. При этом надо сказать, что среднегодовой темп инфляции, как он сейчас складывается, скорее всего, будет ниже даже, мы ожидаем уровень 2,6% по среднегодовому уровню», — сказал Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.