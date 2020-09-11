Международный Коммерческий Банк со 2 марта вводит два вклада : «Улыбка» и «Весна красна».

Депозит «Улыбка» открывается на 181 и 370 дней под 5,05% и 5,55% годовых соответственно. Дополнительные взносы не предусмотрены.

Срок депозита «Весна красна» составляет 370 дней. Доходность — 5,25% годовых. Предусмотрены дополнительные взносы не позднее 90 дней до окончания срока действия договора. Сумма допвзносов неограниченна.

Минимальная сумма депозитов — 100 тыс. рублей. Расходные операции не допускаются. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов — в конце срока. Оформить депозиты можно до 29 мая.