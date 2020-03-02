Высокий суд Лондона с 27 февраля ограничил расходы бывших совладельцев банка «Траст» Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева (речь идет о средствах из состава ранее раскрытых и арестованных активов): суд удовлетворил иск «Траста» к ним и их женам на 900 млн долларов, так как решил, что все трое несут ответственность за крах банка в декабре 2014 года, пишут «Ведомости» .

По словам представителя «Траста», судья полагает, что у Юрова и Фетисова могут быть не раскрытые суду источники дохода, бремя несения расходов теперь ляжет на их жен, ведь оба настаивали на том, что их супруги имеют право на половину некоторых совместных активов; в течение двух недель с даты решения Юров и Фетисов обязаны заново раскрыть суду перечень активов, включая принадлежащие их женам, после этого судья может пересмотреть свое решение.

В отношении Беляева суд принял отдельное постановление: наличие у него альтернативного источника дохода неочевидно, и ему позволено единовременно потратить 17 тыс. долларов на жизненные нужды и юридические услуги, ему необходимо в течение трех недель заново раскрыть суду активы — свои и жены, после этого судья примет решение о дальнейших расходах Беляева.

Ответчики также должны будут незамедлительно возместить «Трасту» судебные издержки на 5 млн фунтов (6,5 млн долларов); таким образом, суд в полном объеме удовлетворил требование «Траста» о компенсации расходов, отметил его представитель.

Как объяснял управляющий партнер А1 Андрей Елинсон, «Траст» вправе обращать взыскание и реализовывать все активы ответчиков на территории Великобритании через приставов, они вправе получить исполнительный лист и смогут взыскивать все активы ответчиков — как недвижимость, так и все ее содержимое.