Уровень бедности в России с учетом предложенных социальных мер к концу года может составить 10,8%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Мы с удовлетворением отмечаем, что планируется снизить уровень бедности на 0,9 процентного пункта, мы надеемся, что он в конце этого года составит 10,8%», — сообщил Кудрин и добавил, что снизить бедность и повысить темпы роста экономики позволит стимулирование потребительского спроса через реализацию мер социального пакета.

Ранее Минэкономразвития улучшило прогноз по снижению бедности в России. Согласно обновленному среднесрочному прогнозу социально-экономического развития России до 2024 года, доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума в текущем году может снизиться до 10,8%. Согласно предыдущему базовому прогнозу Минэкономразвития, на основе которого был подготовлен федеральный бюджет, уровень бедности в России в 2020 году должен был снизиться до 11,7%.