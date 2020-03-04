Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки к бюджету Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Предполагается, что Госдума рассмотрит их на заседании 4 марта.

Поправки предусматривают увеличение общего объема доходов бюджета ПФР на 13,5 млрд рублей. В результате объем доходов на 2020 год составит 8,937 трлн рублей, или 7,9% к ВВП. Общий объем расходов бюджета ПФР увеличивается на 104,2 млрд рублей и составит в 2020 году 9,147 трлн рублей, при этом по отношению к ВВП доля расходов будет равна 8%. Дефицит бюджета фонда в 2020 году составит 209,2 млрд рублей, или 0,18% к ВВП, из них в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, — 213,7 млрд рублей, или 0,2% к ВВП. Профицит в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, составит 4,6 млрд рублей, или 0,004% к ВВП.

Общий объем доходов бюджета фонда на 2021 год увеличивается на 177,5 млрд и составит 9,474 трлн рублей (7,9% к ВВП), на 2022 год — на 232,3 млрд до 9,953 трлн рублей (7,7% к ВВП). Общий объем расходов бюджета ПФР на 2021 год вырастет на 176,2 млрд до 9,501 трлн рублей (7,9% к ВВП), на 2022 год — на 263,6 млрд до 9,966 трлн рублей (7,7% к ВВП).

Общий объем средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет фонда в форме межбюджетных трансфертов, на 2020 год уменьшен на 21,5 млрд рублей и составит 3,217 трлн рублей, в том числе: трансферт на предоставление материнского капитала увеличен на 111,9 млрд рублей (с 316,4 млрд до 428,3 млрд рублей), трансферт на обязательное пенсионное страхование (ОПС) уменьшен на 126,2 млрд рублей (с 966,7 млрд до 840,5 млрд рублей). В 2021 году объем средств, передаваемых в бюджет ПФР в форме межбюджетных трансфертов, будет увеличен на 135,3 млрд рублей до 3,351 трлн рублей, в том числе трансферт на маткапитал увеличится на 193 млрд рублей (с 329,3 млрд до 522,3 млрд рублей), а трансферт ОПС уменьшится на 41,5 млрд рублей (с 880,9 млрд до 839,4 млрд рублей).