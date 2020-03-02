Представители крупнейших российских IТ-компаний обратились в Минкомсвязь с просьбой не поддерживать законопроект Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о регулировании результатов интеллектуальной деятельности, пишет РБК . Соответствующее совместное письмо министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву направили Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и некоммерческое партнерство «Руссофт». Согласно поправкам в закон «О защите конкуренции», подготовленным ФАС, предлагается лишить разработчиков ПО так называемого иммунитета на применение антимонопольного законодательства в отношении результатов интеллектуальной деятельности, то есть расширить свои полномочия.

Сейчас закон «О защите конкуренции» предусматривает, что результаты интеллектуальной деятельности, к которым относится в том числе программное обеспечение, не регулируются антимонопольным законодательством. Разработчик вправе устанавливать произвольную цену на свои продукты, которая может различаться для разных покупателей и разных регионов, что и представляет собой так называемый иммунитет для интеллектуальной собственности. Как говорится в материалах ФАС, наличие иммунитета создает необоснованные преимущества правообладателям, злоупотребляющим своими правами, в ущерб развитию конкуренции на товарных рынках России, не позволяет применять механизмы антимонопольного реагирования в тех случаях, когда в зарубежных странах именно они являются эффективными инструментами обеспечения баланса охраняемых ценностей конкуренции и интеллектуальной собственности.

ФАС предложило отказать в «иммунитете» в отношении компьютерных программ и баз данных. Кроме того, оно предложило ввести новые ограничения, среди которых — запрет для разработчиков, занимающих доминирующее положение, навязывать невыгодные условия договора или давать необоснованный отказ от заключения соглашения, если они влияют на конкуренцию на рынке. Также в Гражданском кодексе существует прямое исключение применения антимонопольного законодательства к действиям и соглашениям с использованием результатов интеллектуальной деятельности, что противоречит международному праву, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе, и создает риски монополизации рынков, указал представитель ФАС.

Профильные ассоциации заявили, что считают законопроект ФАС «ударом по отечественным разработчикам», поскольку сейчас они могут выбирать партнеров по необходимым компетенциям и выстраивать многоуровневые партнерские каналы. Если же законопроект ФАС будет принят, такие действия разработчиков будут автоматически считаться противозаконными, независимо от наличия или отсутствия вреда.

По словам гендиректора компании «Новые Облачные Технологии» Дмитрия Комиссарова, разработчиков ПО необоснованно отделяют от общего бизнеса и предлагают применять к ним существенно более жесткие меры, нежели к другим игрокам российского рынка. «Вместо создания условий для качественного роста ФАС пытается ограничить разработчиков и фактически вводит запрет на их деятельность. Очевидно, что эти меры развалят отрасль целиком», — заключает он.