Инвестторгбанк понизил ставки по вкладам .

Вклад «ИТБ-Постоянный доход» (на 370, 720 и 1 110 дней) открывается под 5,75—6,1% годовых (ранее — под 6—6,25%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Доходность депозита «ИТБ-Пополняемый» (на 181, 540 и 900 дней) составит 5,5—5,85% (прежде — 5,65—5,9%), а «ИТБ-Управляемый» (на 540 дней) — 5,5% годовых (вместо 5,6%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Минимальная сумма всех депозитов составляет 50 тыс. рублей.

«ИТБ-Пенсионный» (от 25 тыс. рублей на 367 дней) оформляется под 4,75% годовых (вместо 5%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Пополнять можно все вклады, кроме депозита «ИТБ-Постоянный доход».