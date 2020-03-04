Сбербанк создал совместное предприятие с мэрией Москвы, и в декабре прошлого года был запущен первый сервис на данной платформе. Об этом рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Сбербанка Герман Греф. Содержание беседы приводится на сайте Кремля.

«За прошлый год, Владимир Владимирович, два важных события для нас. Мы закончили делать нашу платформу, и наша платформа получилась очень качественная. Мы считаем, что по качеству она не уступает самым современным платформам, которые сегодня есть у компаний Microsoft, Google, Amazon или Alibaba. И мы осознали, что мы можем эту платформу предоставлять на рынок нашим клиентам. Создали дочернюю компанию SberCloud, которая сегодня способна предоставлять свои услуги в нашем облаке, с нашей киберзащитой и с полностью нашей платформой практически неограниченному количеству клиентов», — рассказал Греф.

«Мы создали совместное предприятие с Сергеем Семеновичем Собяниным, с городом Москвой, и уже первый сервис в декабре (выдача охотничьего билета) мы сделали на новой платформе, апробировали ее — все это значительно удобнее и быстрее, чем в традиционных средствах», — продолжил глава Сбербанка.

«Выдача охотничьих билетов не входит в прямые функциональные обязанности банковского учреждения», — заметил президент России, в ответ на что Греф объяснил: «Нет, Владимир Владимирович, мы не выдаем билеты. Естественно, наша задача — предоставить весь инструмент для правительства Москвы. Мы создали совместное предприятие, которое является владельцем московского облака. Наша задача — технологическая и методологическая: мы помогаем сотрудникам мэрии, кто занимается этим, построить соответствующий процесс, упростить его».

«Самое главное, о чем мы договорились, — мы все сервисы, которые мы сделаем совместно для города Москвы, будем бесплатно предоставлять для остальных регионов», — сообщил глава Сбербанка.

По словам Грефа, «это суперсовременная платформа, второй такой в стране не существует. И она экономит огромное количество миллиардов и лет и позволяет создавать любые платформы».

Греф рассказал, что сейчас на базе этой платформы уже тестируется школьная платформа в 15 школах. По его словам, в этом году также было принято решение о создании платформы для вузов, и совместная работа начинается с Московским физико-техническим институтом.

Также банкир сообщил, что Сбербанк договорился о создании платформы для медицинских учреждений совместно со «Сколтехом».

«К нам пришла Ольга Юрьевна Голодец, мы договорились о том, что мы будем создавать, скорее всего вместе со «Сколтехом», платформу для медицинских учреждений, — рассказал он. — То есть это такой фундамент, на котором можно построить все что угодно. При этом, конечно, мы не будем создавать сами сервисы для медицины, для здравоохранения и так далее. Наша часть — инженерная, мы будем обеспечивать облако, мы будем обеспечивать все инструменты и методологическую поддержку. Все остальное они будут делать сами с помощью наших инженеров».

Греф подчеркнул, что платформа Сбербанка — это результат шестилетних инвестиций, над ее созданием работали 23 тыс. инженеров. «К сожалению, геополитические риски таковы, что мы не можем позволить, чтобы в какой-то момент времени нас отключили от сервисов. Поэтому в 2014 году мы приняли решение о создании новой платформы. Сегодня она дает нам совершенно другие возможности, она гибкая, значительно более надежная, и мы можем создавать сервисы в течение двух недель. Самое главное — что так называемая микросервисная платформа не связана между собой, и если один сервис отказывает, то вся остальная платформа абсолютно независима. В традиционной архитектуре это невозможно, пропадает функциональность всей платформы», — отметил банковский топ-менеджер.

«Мы сейчас ведем тестирование вместе с правительством, потому что для правительства характерны все те же самые признаки, что для банковского бизнеса: надежность, защита данных, цена и скорость создания сервисов. В этом смысле мы только фундамент для строительства любого здания. И фундамент этот готов, он российский, он очень современный», — сказал Греф.



«Мы создали фабрику подготовки людей, которые работают на этой платформе… Пять тысяч человек в год мы в течение четырех недель подготавливаем для работы с нашим инструментарием. Это, конечно, суперсовременная фабрика», — заключил он.