Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не выявила признаков нарушения законодательства в связи с повышением мобильными операторами тарифов в начале года, говорится в сообщении ведомства.

ФАС России провела проверку в отношении «МегаФона», МТС, «ВымпелКома» и «Т2 Мобайл» в связи с многочисленными обращениями граждан и появившейся информацией в Интернете о повышении тарифов указанных операторов. Было проанализировано более 4 000 тарифных планов, уточняет ведомство.



Исходя из данных, представленных в ответах операторов на запрос, ФАС России проанализировала сумму необходимых для производства и реализации услуги расходов и прибыли, а также изменения нормативного регулирования в сфере услуг связи.

«Рост затрат по обычным видам деятельности не оказал существенного влияния на тарифы. Дополнительно имело место влияние увеличения затрат на исполнение требований поправок к федеральному закону «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности», согласно которому на оператора связи возложена обязанность по хранению трафика своих абонентов на территории РФ», — сообщает ведомство.

ФАС России установила, что рост доходов от повышения тарифов находится на сопоставимом уровне с ростом расходов операторов. В основном изменения тарифов коснулись абонентов, пользующихся архивными тарифными планами, а изменения были направлены на выравнивание условий архивных и текущих тарифных планов.

«Чтобы смягчить последствия повышения для абонентов, которых затронуло изменение, некоторыми операторами были предложены для постоянного использования опции и бонусы, снижающие затраты абонентов на услуги связи в виде безлимитных вызовов внутри сети операторов связи, дополнительных пакетов Интернета, СМС, переноса остатка на следующий месяц, кешбэка и скидки в зависимости от тарифного плана абонента. Таким образом, признаков нарушения антимонопольного законодательства не выявлено», — отмечается в сообщении.

Как подчеркивает служба, требования законодательства предполагают пятилетний срок для реализации обязательств по хранению трафика в полном объеме. ФАС России на постоянной основе будет проводить мониторинг изменения тарифов на услуги сотовой связи, заключает ведомство.

