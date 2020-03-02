Команда «Урал ФД» и «Диасофт» выполнила проект по переводу розничного бизнеса банка на новую систему. С 2020 года обслуживание розничных и корпоративных клиентов банка осуществляется в единой промышленной системе Diasoft FA# Beans . Это упрощает процесс подготовки обязательной отчетности и оптимизирует затраты на сопровождение.

Функциональность ранее используемых розничных систем не соответствовала современным требованиям: не гарантировала поддержку постоянно меняющегося российского законодательства и не давала возможности осуществлять быстрый выпуск новых продуктов для развития бизнеса. Оптимальным решением стал переход на комплексную современную систему Diasoft FA# Beans, обеспечивающую автоматизацию всех основных направлений деятельности банка.

Завершить работы необходимо было через девять месяцев после старта проекта – в новогодние праздничные дни.

«Масштабный переход к работе с новым ПО в новогодние праздники оптимален во всех отношениях – помимо длинных выходных, это еще и начало нового учетного года. Обе команды стремились успеть к конкретной дате. И, надо отметить, в итоге этот проект стал примером филигранного попадания в сроки, обозначенные в контракте», – говорит Леонид Хоревский, член правления, директор департамента «Операционная деятельность» компании «Диасофт».

«Известно, что самым сложным в подобных проектах является миграция данных. С «Урал ФД» это было вдвойне труднее – пришлось переносить данные из идеологически разных систем и загружать эти данные в уже функционирующую систему – Diasoft FA# Beans, в которой банк вел обслуживание корпоративных клиентов. При этом надо было минимизировать влияние нового функционала и данных на уже используемый функционал. С этой задачей мы успешно справились общими силами», – говорит Эльдар Рамазанов, менеджер проекта со стороны компании «Диасофт».

В ходе проекта команда выполнила миграцию 25-ти тысяч кредитных договоров, 100 тысяч депозитов и 100 тысяч платежных карт физических лиц.

Владимир Меледин, директор по информационным технологиям банка «Урал ФД»: «Переход на единую промышленную систему дает ряд важных преимуществ для бизнеса банка. Уже сейчас упростился процесс сопровождения и обслуживания, оптимизирована работа пользователей. Но это далеко не все. Следующий проект, который мы планируем с компанией «Диасофт», – максимально автоматизировать подготовку обязательной отчетности с использованием дистрибутивных модулей АБС».

Иван Ушаков, менеджер проекта со стороны банка «Урал ФД»: «В ходе реализации проекта потребовалось перенастроить взаимодействие внутри IT-инфраструктуры банка. С помощью стандартных интерфейсов Diasoft FA# Beans и консультаций специалистов компании мы интегрировали ДБО».

Алексей Вырков, председатель правления банка «Урал ФД»: «Неоптимальная IT-инфраструктура усложняла работу наших бизнес-подразделений. Сейчас наши намерения – выжать максимум возможностей из Diasoft FA# Beans, чтобы создать необходимые условия для развития бизнеса банка».

Сотрудничество партнеров продолжается – в настоящее время команда работает над запуском МСФО 9 (IFRS9) на базе решения ФАО и планирует внедрение дистрибутивной отчетности Diasoft FA# Beans.