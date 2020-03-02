Спад на глобальных рынках в минувшую пятницу усилился – курс рубля и российский рынок акций снижались: Мировые рынки акций седьмую неделю подряд находились под давлением распродаж, так как основные американские индексы вступили в период коррекции, опустившись более чем на 13% за последнюю неделю на фоне роста опасений по поводу распространения эпидемии коронавируса по всему миру и ее негативного влияния на мировой экономический рост. Мировые рынки акций показали самую слабую динамику с момента финансового кризиса 2008 г. Спад российского рынка акций в минувшую пятницу усилился на очень сильных объемах торгов – индекс РТС ослаб на 6,2% до 1 299 пунктов, а индекс Московской биржи опустился на 4,5% до 2 785 пунктов, так как инвесторы уходили из активов EM и риска. Европейский рынки акций продолжали снижаться – индекс StoxxEuro600 опустился на 4,3%, опустившись на 12% за неделю. Курс рубля, начиная с утренних торгов в пятницу, сокращал свои потери (-1,5% до 67,03 руб./долл.), однако по итогам дня закрылся почти на самом низком уровне более чем за год. На российском рынке акций в пятницу трудно было найти заслуживающие внимания активы, так как акции большинства компаний распродавались. Акции нефтедобывающих и металлургических компаний (особенно производителей стали) под влиянием распродаж опустились в диапазоне от 3% до 9%. POLY LN (-9,0%) отставал от рынка сильнее других, отражая тот факт, что защитных активов на российском рынке практически нет.

Сегодня российский рынок акций открылся ростом на 3%, однако риск снижения все же перевешивает риск движения вверх: Российский рынок акций сегодня утром на открытии вырос на 3% на фоне стимулов со стороны мировых центробанков – участники рынка закладывают в котировки понижение процентных ставок на 50 б. п. ФРС США на заседании в марте. Вопрос сейчас лишь в том, насколько стимулы смогут обеспечить сильный и устойчивый рост рынков в тот период, когда закрыто производство, страдает глобальная цепочка поставок, а запасы находятся на низких уровнях? Мы ожидаем, что волатильность на рынках сохранится на этой неделе, мы не исключаем и дальнейшего снижения рынков на фоне продолжения распространения эпидемии за пределами Китая. Геополитическая ситуация в Сирии и напряженность в отношениях между Россией и Турцией, а также нарастание кризиса на границе Турции с ЕС усиливает неопределенность.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

АФК “Система” продлила сроки программы обратного выкупа акций до 31 декабря 2020 г.; НЕЙТРАЛЬНО или ПОЗИТИВНО

АФК “Система” (AFKS RX, SSA LI; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) продлила программу обратного выкупа до 31 декабря 2020 г.; при этом другие параметры программы не изменились. Обратный выкуп стартовал 17 сентября 2019 г. Первоначально она должна была завершиться 29 февраля и предусматривала выкуп с рынка до 300 млн акций на сумму максимум 3,0 млрд руб. На 28 февраля 2020 г. 100%-я дочка АФК “Системы” выкупила 120,6 млн акций на общую сумму 1,6 млрд руб.

Продление сроков программы обратного выкупа указывает на продолжающуюся поддержку акций АФК “Системы”, особенно в период негативной конъюнктуры рынка. Оставшийся объем программы на сумму 1,4 млрд руб. эквивалентен 0,9% рыночной капитализации АФК “Системы” и 2,6% акций в свободном обращении. Отметим, что в рамках этой программы компания активно покупала свои акции с рынка в сентябре и октябре 2019 г. – в общей сложности было выкуплено 94 млн акций по цене 12,2-14,6 руб./акцию. Покупательная активность в дальнейшем замедлилась; при этом только 26 млн акций было выкуплено по цене более 14,6 руб./акцию. Новость НЕЙТРАЛЬНА или даже ПОЗИТИВНА для акций компании в краткосрочной перспективе.

Анна Курбатова: akurbatova@alfabank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналитик)