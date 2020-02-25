Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в России, пишет РБК . Так, на начало 2020 года в России насчитывается около 3,1 тыс. действующих либо завершенных по истечении срока действия концессионных соглашений. Общий объем инвестиционных обязательств по ним составляет более 1,7 трлн рублей, из них 1,2 трлн рублей (более 70%) — внебюджетные инвестиции, 0,5 трлн рублей — средства государства. Эти данные говорят о недостаточном уровне инвестиций в инфраструктуру через договоры ГЧП, констатирует Минэкономразвития.

Объем принятых инвестиционных обязательств по заключенным концессионным соглашениям составляет порядка 1,6% от объема ВВП за 2019 год. В среднем в России ежегодно заключается порядка 500 новых соглашений с объемом инвестиций порядка 280 млрд рублей. При сохранении таких темпов Россия в обозримом будущем не достигнет уровня Великобритании по инвестициям в концессии, подчеркивает Минэкономразвития.

Большинство концессионных соглашений заключено в коммунально-энергетической сфере (90%), 7% приходится на социальную сферу, 3% — на транспортную. Именно транспортные концессии являются наиболее крупными по общему объему инвестиций — на них приходится 70% денежных средств. Больше всего соглашений (94%) заключено на муниципальном уровне, и в основном они относятся к сфере коммунального хозяйства. Наибольший объем инвестиций (42%) предусмотрен в рамках концессий, заключенных на федеральном уровне, из них на транспортную инфраструктуру приходится 96%. Самыми крупными концессионными соглашениями на сегодняшний день являются транспортные проекты.

По словам экспертов, сегодня рынок ГЧП находится на вполне безопасном уровне, России есть куда расти. Есть длинные деньги, которые можно было бы вложить, но нет проектов. Кроме того, российский рынок ГЧП достаточно молод, ему порядка десяти лет. Региональные и муниципальные органы власти пока боятся в такие проекты идти, так как нет средств, чтобы разрабатывать соглашения, и людей, которые будут их сопровождать, отмечают эксперты. Потенциал ГЧП в России пока остается невостребованным, основная сложность в том, что стороны не могут научиться разделять ответственность, поясняют эксперты.