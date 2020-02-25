Количество пользователей мобильных устройств, атакованных сталкерскими программами (шпионское ПО, которое позиционируется как легальное и с помощью которого можно получить доступ к личным данным), выросло в три раза в 2019 году, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».

В мире в 2019 году среди угроз мобильной приватности пользователей фигурировало также и рекламное ПО. В результате атак конфиденциальная информация человека может оказаться на серверах третьих лиц.

Также по итогам 2019 года Россия оказалась на первом месте в мире по количеству пользователей, атакованных мобильными банковскими троянцами. Злоумышленники использовали несколько способов для распространения мобильных финансовых угроз: внедряли троянцы под видом легальных программ в официальных магазинах приложений, рассылали спам по списку контактов зараженного мобильного устройства, работала традиционная схема рассылки спама через СМС с использованием методов социальной инженерии.