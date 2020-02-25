В организации указывают, что сеть в городском наземном транспорте заработает во втором полугодии 2020 года.
В наземном транспорте Москвы с 1 марта 2020 года временно перестанет работать бесплатная сеть Wi-fi. Об этом сообщается в пресс-релизе «Мосгортранса».
«С 1 марта беспроводной интернет в московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях будет временно недоступен. Сегодня услуга не удовлетворяет требованиям пользователей, ее действие будет приостановлено. Мосгортранс подготовит обновленные требования к сервису. Для этого проведут опрос пассажиров, по итогам которого сформируют техническое задание для нового конкурса», — говорится в сообщении.
В организации указывают, что сеть в городском наземном транспорте заработает во втором полугодии 2020 года. В том числе его планируется запустить на магистральных маршрутах.
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