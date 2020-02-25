Уральский Банк Реконструкции и Развития ввел вклад «Хорошее начало» . Открыть его могут в интернет-банке или мобильном приложении физические лица, не имеющие по состоянию на 1 февраля 2020 года действующего договора срочного вклада в УБРиР или вкладов «Мобильный», «Мобильный Плюс», открытых в период с 23 ноября 2016 года по 23 июля 2018 года, на сумму более 1 тыс. рублей.

Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей. Срок составляет 120 дней и разделен на четыре периода начисления процентов со ставкой за первые 30 дней 5% годовых, за следующие 30 дней — 5,5%, за период с 61-го по 90-й день — 6%, с 91-го дня до конца срока — 6,5% годовых.

Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения депозита составит 5,75%.

Дополнительные взносы можно вносить без ограничений по сумме в течение первых 90 дней срока действия вклада.

Расходные операции не допускаются. При досрочном расторжении договора проценты за полные расчетные периоды сохраняются.



Выплата процентов осуществляется ежемесячно на карточный счет, также возможна их капитализация.

