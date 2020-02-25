По итогам 2019 года средние зарплаты сотрудников крупнейших российских банков выросли более чем на 15%, превысив 108 тыс. рублей в месяц, увеличившись за год почти на 15% и в пять раз опередив инфляцию (3,05%), пишет «Коммерсант» . Оценка выполнена на основе раскрытой информации более 50 банков, в каждом из которых работают свыше 1 тыс. сотрудников.

По большинству банков рост зарплат составил 10–25%, но некоторые кредитные организации (Тинькофф Банк, «ФК Открытие» и Совкомбанк) увеличили выплаты в полтора раза. Также по итогам прошлого года, впервые средние ежемесячные выплаты сотрудникам Сбербанка превысили символический уровень в 100 тыс. рублей и достигли почти 105 тыс. рублей, увеличившись за год на 15,5%. Многие крупные банки перешли рубеж еще несколько лет назад.

Более высокую зарплату сотрудникам, чем в крупнейшем российском банке, традиционно платят дочерние структуры иностранных групп, крупные частные банки, а также банки с участием в капитале государства или госкомпаний. Так, средняя зарплата в Промсвязьбанке выросла за год почти на 26%, до 164 тыс. рублей в месяц, при одновременном увеличении числа сотрудников более чем на 20%. Среди крупнейших банков наименьшую среднюю зарплату показывает Россельхозбанк — чуть больше 70 тыс. рублей.

По мнению экспертов, рост зарплат банковских работников выглядит чрезмерным. Также одним из драйверов увеличения зарплат в банках оптимизацию сети отделений эксперты называют сокращение фронт-офисов до 700 шт. за 2019 год. Этот процесс сопровождался сокращением числа сотрудников и наймом более дорогостоящих IT-специалистов, поясняют эксперты.