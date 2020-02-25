Сибсоцбанк предлагает открыть вклад «Карт-бланш» .

Минимальная сумма — 30 тыс. рублей, максимальная сумма — 3 млн рублей. Денежные средства принимаются на срок 270 дней под 5,2%, на 370 дней — под 5,5% годовых. Пополнение не предусмотрено.

Допускаются расходные операции при условии сохранения неснижаемого остатка в размере не менее одной второй суммы, внесенной на депозит при заключении договора. Минимальная сумма расходной операции составляет 10 тыс. рублей.

Проценты ежемесячно выплачиваются на счет банковской карты .