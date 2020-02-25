Льготные категории граждан смогут использовать для оплаты проезда банковскую карту «Мир» любого банка за счет технологии, разработанной Сбербанком . Новая технология оплаты проезда была представлена на форуме «Инновационные платежные решения для транспорта», указано в релизе кредитной организации.

«Больше не нужно носить с собой удостоверение льготника или иметь специальную карту с фотографией, достаточно обычной банковской карты «Мир», к которой по технологии Social ID привязывается льготный проездной, а в облаке сохраняется фотография льготника, которая отражается в устройстве контролера при прикладывании карты пассажира, — поясняется в сообщении банка. — Таким образом, перевозчик получает возможность контролировать легальность предоставления льготного проезда, не теряя времени на запрос дополнительных документов у пассажира, а льготник получает более удобный социальный сервис».

«Дочка» Сбербанка — компания «Расчетные решения» подготовила для форума «Инновационные платежные решения для транспорта» стенд с демонстрацией бескондукторного решения.



В ходе сессии форума «Развитие единых карт жителя города (региона) и организация оплаты проезда пассажиров льготных категорий» было отмечено, что на данный момент безналичная оплата проезда в общественном транспорте с помощью эквайринга Сбербанка доступна в 104 городах России, по этому показателю страна занимает первое место в мире.